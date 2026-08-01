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Motihari News: चोरी की दो बाइक संग दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: मलाही पुलिस ने शुक्रवार रात दो व्यक्तियों को चोरी की दो बाइकों के साथ गिरफ्तार किया। ये दोनों बाइक चुराने के बाद भाग रहे थे, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें देख लिया और पीछा किया। मलाही थानाध्यक्ष ने बताया कि पकड़ी गई बाइक पहले बैरिया थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

Motihari News: चोरी की दो बाइक संग दो गिरफ्तार

Motihari News: अरेराज, निप्र। मलाही पुलिस ने शुक्रवार की रात गश्ती के दौरान मलाही बैंक चौक के पास चोरी की दो बाइक के साथ दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों से आवश्यक पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायिक हिरासत में भेजे गये दोनों व्यक्ति पश्चिमी चम्पारण जिला के नौतन थाना क्षेत्र के तेलुगु ब्राह्मण टोला के बागड़ यादव के पुत्र अमरजीत कुमार व अमरजीत कुमार व गहिरी गांव के बिंदा यादव के पुत्र करण कुमार थे। जेल भेजे गये दोनों व्यक्ति एक बाइक से मलाही थाना क्षेत्र के मझरिया गांव गये और एक दूसरी बाइक की चोरी कर दोनों अलग अलग बाइक से भागने लगे।

बाइक चोरी कर भागते ग्रामीणों ने देख लिया और चोरों का पीछा करने लगे। चोर मलाही बाजार से पहले चोरी की बाइक को झाड़ी में फेंक दिये और दोनों एक बाइक पर सवार होकर भागने लगे। फिर भी ग्रामीण पीछा करते रहे और चिल्लाते रहे। मलाही बैंक चौक के पास तैनात होमगार्ड जवानों ने पकड़ लिया। इसी दौरान मलाही थाना की गश्ती टीम भी पहुंच गयी। पुलिस के सख्ती पर चोरों ने गुनाह कबूल कर लिया और झाड़ी में छुपाए बाइक को बरामद करा दिया। इस सन्दर्भ में मलाही थानाध्यक्ष सुमन भारती ने बताया कि चोर जिस बाइक पर पकड़ाए थे वह बाइक भी इस साल बैरिया थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी। इसकी प्राथमिकी थाना में दर्ज करायी गयी थी।

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