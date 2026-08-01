Motihari News: आदापुर में फंदे से लटकती मिली युवती
Motihari News: आदापुर के बख्तौरा गांव में 20 वर्षीय अंजली कुमारी का शव छत की कड़ी से लटका मिला। परिजनों के अनुसार, वह शुक्रवार रात भोजन के बाद अपने कमरे में सोने गई थी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
Motihari News: आदापुर, एक संवाददाता। दरपा थाना क्षेत्र के बख्तौरा गांव में शनिवार की सुबह एक 20 वर्षीय युवती का शव उसके कमरे में छत की कड़ी से दुपट्टे के फंदे पर लटका मिला। जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया तथा मामले की जांच शुरू कर दी है।
मृतका की पहचान
मृतका की पहचान गांव निवासी विजय सिंह पटेल की 20 वर्षीय पुत्री अंजली कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार अंजली शुक्रवार की रात रोज की तरह भोजन करने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई थी। शनिवार सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद खिड़की से झांककर देखा गया तो वह छत की कड़ी से दुपट्टे के फंदे पर लटी मिली। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।
परिजनों की प्रतिक्रिया
मृतका की मां सुनीता देवी ने बताया कि रात तक सब कुछ सामान्य था। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनकी बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। थानाध्यक्ष अनीश कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।
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