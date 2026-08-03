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Motihari News: संगम घाट पर जलबोझी करने गए दो किशोरों के डूबने से मचा कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: लालबेगिया के गर्गनाथ महादेव मंदिर में सावन माह के प्रथम सोमवारी के अवसर पर जलबोझी के दौरान दो किशोर डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। दोनों किशोरों के पिता दूसरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। परिजनों का हाल बुरा है।

Motihari News: संगम घाट पर जलबोझी करने गए दो किशोरों के डूबने से मचा कोहराम

Motihari News: चिरैया, निज संवाददाता । सावन माह के प्रथम सोमवारी के अवसर पर लालबेगिया स्थित गर्गनाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए जलबोझी करने गए दो किशोरों के बेलवा संगम घाट पर डूबने की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। रविवार की शाम लालबेगिया गांव के करीब तीन सौ श्रद्धालु जलबोझी के लिए देवापुर बेलवा संगम घाट पर जलबोझी करने गए थे।

घटनास्थल का विवरण

साढ़े बारह बजे रात को घाट पूजा के बाद सभी जलबोझी के लिए नदी में प्रवेश कर गए। इसी क्रम में पैर फिसलने के कारण उमाकांत यादव के पुत्र कमलेश कुमार उर्फ चौवनी और रमेश प्रसाद यादव का पुत्र रौशन कुमार उर्फ वोल्टेजवा गहरे पानी में चले गए, जिसके कारण दोनों लापता हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही लालबेगिया गांव के सैकड़ों लोग बेलवा संगम घाट पर पहुंच गए हैं। दोनों के पिता रोजी रोजगार को लेकर दूसरे प्रदेश में काम करते हैं। जिसे घटना की सूचना दे दी गई है।

परिजनों की प्रतिक्रिया

कमलेश कुमार तीन भाई बहन में सबसे बड़ा था। वही रौशन कुमार भी चार भाई बहन में बड़ा था। दोनों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। कमलेश कुमार की मां अनीता देवी बार बार बेहोश हो रही है।

सामान्य प्रश्न

यह दुर्घटना कब हुई?
यह दुर्घटना सावन माह के प्रथम सोमवारी के अवसर पर रविवार की शाम हुई।
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