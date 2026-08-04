Motihari News: राम-जानकी मठ से अष्टधातु की मूर्तियां चोरी, आरोपी गिरफ्तार
Motihari News: लखौरा थाना क्षेत्र के राम जानकी मठ से देर रात चोरों ने अष्टधातु की मूर्तियाँ और मुकुट चुरा लिए। चोर अमोद कुमार साह को पुलिस ने एक घंटे में गिरफ्तार कर लिया। तीनों मूर्तियाँ और मुकुट बरामद कर लिए गए। चोरी की कीमत छह लाख रुपये आंकी गई है।
Motihari News: लखौरा (पू.चं.), निज संवाददाता। लखौरा थाना क्षेत्र स्थित मिडिल स्कूल के नजदीक राम जानकी मठ से सोमवार देर रात चोरों ने गेट खोलकर राम, जानकी व लक्ष्मण की अष्टधातु की मूर्तियां और मुकुट की चोरी कर ली। मामले में पुलिस ने एक घंटे के भीतर बरवा गांव निवासी रामेश्वर साह के पुत्र अमोद कुमार साह को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर मंदिर के पास ही छिपाई गईं तीनों मूर्तियां और मुकुट बरामद कर लिए गए। वहीं, एसपी स्वर्ण प्रभात ने मामले में लापरवाही बरतने पर संबंधित चौकीदार को निलंबित कर दिया है। चोरी गईं मूर्तियों की कीमत छह लाख रुपये बताई जा रही है。
चोरी का खुलासा
सुबह सफाई के दौरान खुली चोरी की पोल : मठ के महंत सह पुजारी धनराज दास ने बताया कि मंगलवार की सुबह वे पूजा के लिए सफाई करने पहुंचे तो मठ के दोनों गेट खुले मिले। अंदर जाने पर तीनों देवताओं के मुकुट और अष्टधातु की मूर्तियां गायब थीं। उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद ग्रामीणों और महंत ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अनुज कुमार सिंह ने मठ पहुंचकर
पुलिस का छापामार अभियान
छानबीन शुरू की। पुलिस ने घेराबंदी कर 1 घंटे के अंदर आरोपी को
धर दबोचा। पूछताछ में उसने
गणेश टोला निवासी अपने एक अन्य साथी का नाम बताया है। पुलिस
नाम गोपनीय रखकर दूसरे आरोपी
की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर
रही है।
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