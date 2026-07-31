Motihari News: विद्यालय भवन को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन
Motihari News: घोड़ासहन के यदुवंशी नगर और बसवरिया के छात्रों ने स्कूल भवन की कमी के कारण हंगामा किया। मुखिया ने बताया कि चार वर्षों से विभागीय अधिकारियों से भवन की मांग की जा रही है, लेकिन मामले का हल नहीं निकल रहा है। वहीं, बसवरिया में सामुदायिक भवन में स्कूल चलाने की योजना बनाई गई है।
Motihari News: घोड़ासहन,निप्र । भूमि उपलब्ध रहने के बावजूद भवन के अभाव में तीन किलोमीटर दूर पढ़ने जाने से परेशान नवसृजित प्रा.विद्यालय यदुवंशी नगर व बसवरिया के छात्र-छात्राओं ने मुखिया उदय सोनम जयसवाल के बसवरिया स्थित आवास पर शुक्रवार को हंगामा किया। मुखिया ने बताया कि भवन की समस्या को लेकर पिछले चार वर्षों से विभागीय अधिकारियों से गुहार लगायी जा रही है जहां हर बार मामला टेण्डर में होने की बात कही जाती है। इधर सरपंच रामअयोध्या प्रसाद ने बताया कि नवसृजित विद्यालय बसवरिया का संचालन निजी कोष से निर्मित सामुदायिक भवन में 15 अगस्त से प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इसके चारदिवारी का निर्माण पूरा कर लिया गया है।
लेकिन यदुवंशी नगर का मामला अधर में लटका हुआ है।
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