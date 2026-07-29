Motihari News: परीक्षार्थियों के लिए खुली स्पेशल ट्रेन

Motihari News: मोतिहारी, हिटी.। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर बुधवार को बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन से परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। यह ट्रेन मोतिहारी से परीक्षा स्पेशल बनकर दोपहर दो बजे खुलकर मुजफ्फरपुर के लिए गयी। इस ट्रेन का स्टॉपेज मोतिहारी के बाद मुजफ्फरपुर में था जिसके कारण इस ट्रेन में आम यात्री से ज्यादा परीक्षार्थी सवार थे । यह ट्रेन सेमरा में पहले से खड़ी थी जो परीक्षार्थियों को भीड़ को नियंत्रण को लेकर मोतिहारी के प्लेटफ़ॉर्म नंबर एक पर 1.30 मिनट के करीब आ गई थी । अधिकांश परीक्षार्थी बेतिया , नरकटियागंज, बगहा गोरखपुर के आए हुए थे। जिसके कारण परीक्षा स्पेशल ट्रेन से ज्यादा बांद्रा जाने वाली अवध एक्सप्रेस एवं आनन्द विहार जाने वाली 12557 सप्तक्रांति सुपरफास्ट में परीक्षार्थियों की ज्यादा भीड़ देखने को मिली।

परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद अवध एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर दो पर आ गई थी जिसके कारण परीक्षार्थी ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहे थे । कई परीक्षार्थी ट्रेन चांदमारी गुमटी पार करने पर ट्रेन में चढ़ने के लिए पटरी के दूसरे तरफ छलांग लगा रहे थे । दोनों ट्रेन में भीड़ का असर एसी कोच पर भी हुआ है। परीक्षार्थियों ने ट्रेन की एसी बोगी पर भी कब्जा जमा लिया था ।सुरक्षा को लेकर रेल पुलिस थी मुस्तैद : सुरक्षा को लेकर प्लेटफ़ॉर्म पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाई गई थी । ड्यूटी में परीक्षा को लेकर बापूधाम मोतिहारी प्लेटफार्म पर रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी के जवान ड्यूटी पर लगाए गए थे । परीक्षार्थी एवं यातायात की सुरक्षा को लेकर पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात थे।