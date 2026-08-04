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Motihari News: एक हफ्ते में शुरू करें अनुसंधान कक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: कुण्डवा चैनपुर में एसपी स्वर्ण प्रभात ने थाने का निरीक्षण किया। जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्होंने अपराधिक गतिविधियों, लंबित मामलों, और विधि व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही शराब तस्करों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। मेस की संतोषजनक व्यवस्था के लिए मैनेजर को पुरस्कार दिया गया।

Motihari News: एक हफ्ते में शुरू करें अनुसंधान कक्ष

Motihari News: कुण्डवा चैनपुर , निज संवाददाता। एसपी स्वर्ण प्रभात ने मंगलवार को कुण्डवा चैनपुर थाने का निरीक्षण किया। सर्व प्रथम उपस्थित जवानों ने एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया।निरीक्षण के दौड़ान एसपी ने थाना क्षेत्र के अपराधिक गतिविधियों व घटनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। थाना के लंबित मामलों व विधि व्यवस्था को लेकर पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी एसपी ने दिया। निरीक्षण के दौरान थाना के अभिलेखों व दर्ज काण्डों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया।सीमाक्षेत्र में सक्रिय शराब तस्करों को चिन्हित कर उसे गिरफ्तार कर शराब की तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी निर्देश एसपी ने दिया।एसपी ने थाने में विभिन्न काण्डों मे जब्त वाहनों के स्थिति के बारे मे भी जानकारी प्राप्त की।

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एसपी ने बताया कि थाने में चल रहे मेस की व्यवस्था संतोषजनक मिला है। बढ़िया व्यवस्था के लिए मेस मैनेजर अनिल कुमार को रिवार्ड दिया गया है। थानाध्यक्ष को लंबित मामलों को कम करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है।उन्होंने बताया कि थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि एक हफ्ते के अंदर थाने में अनुसंधान कक्ष शुरू करें। मौके पर डीएसपी अभिषेक कुमार,सर्किल इंस्पेक्टर धनंजय कुमार निर्दोष, थानाध्यक्ष राहुल कुमार आदि मौजूद थे।

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