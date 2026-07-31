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Motihari News: छत का प्लास्टर गिरा,बाल-बाल बचे शिक्षक व छात्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: घोड़ासहन के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शुक्रवार को वर्ग कक्ष की छत का प्लास्टर अचानक गिर गया, जिससे प्रधानाध्यापक और एक शिक्षक बाल-बाल बचे। स्कूल में चार सौ से अधिक छात्र हैं और चार कक्ष जर्जर स्थिति में हैं। मरम्मत के लिए लगातार अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है।

Motihari News: छत का प्लास्टर गिरा,बाल-बाल बचे शिक्षक व छात्र

Motihari News: घोड़ासहन,निप्र । प्रखंड परिसर के मुख्य द्वार पर अवस्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय,प्रखंड मुख्यालय में वर्ग कक्ष की छत का प्लास्टर शुक्रवार को टूट कर अचानक गिर गया। इस घटना में वर्ग कक्ष में खड़े प्रधानाध्यापक रविशंकर कुमार व शिक्षक बालेश्वर गुप्ता बाल बाल बच गये। गनीमत रही कि अधिकांश बच्चे प्रार्थना के लिए वर्ग कक्ष के बाहर खड़े थे वरना परिणाम भयावह होता। प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्यालय में चार सौ से अधिक छात्र-छात्रायें नामांकित हैं जबकि उपलब्ध चार वर्ग कक्ष जर्जर स्थिति में है। विद्यालय भवन की मरम्मत के लिए वरीय अधिकारियों से कई बार गुहार लगायी गयी।

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