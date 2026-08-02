Motihari News: 33 इंच के शिवलिंग पर होगा रुद्राभिषेक
Motihari News: कल्याणपुर के विराट रामायण मंदिर में सावन महीने के चार सोमवारों के दौरान रूद्राभिषेक की व्यवस्था की गई है। पूजा शुल्क 1100 रुपए है और भक्तों को पूजा सामग्री लानी होगी। अयोध्या से पुजारी बुलाए गए हैं। पहली सोमवारी 3 अगस्त को होगी। सचिव ने भक्तों की सुविधा का ध्यान रखने का आश्वासन दिया।
Motihari News: कल्याणपुर,निसं । सावन के महीने में चार सोमवार पड़ेंगे। रामजानकी नगर कैथवलिया के विराट रामायण मंदिर में भी शिवमंडपम में स्थापित शिवलिंग पर रूद्राभिषेक कराने की व्यवस्था की गई है, जिससे भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। विराट रामायण मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर रूद्राभिषेक कराने का शुल्क 1100 रुपए निर्धारित किया गया है। इसमें शिव मंडप में रूद्राभिषेक कराने वाले भक्त को पूजा सामग्री खुद लानी होगी। इसके अलावा अयोध्या से दो पुजारी बुलाए गए हैं। यहीं दोनों पुजारी विराट रामायण मंदिर के शिवमंडपम में रूद्राभिषेक कराएंगे। तीन अगस्त को सावन की पहली सोमवारी है। उसी दिन से विराट रामायण मंदिर में रूद्राभिषेक की शुरूआत होगी।
महावीर मंदिर पटना की तर्ज पर तिरुपति नैवेद्यम, फूल माला काउंटर लगाया गया है। सचिव सायण कुणाल का कहना है कि मंदिर में रूद्राभिषेक करने आने वाले भक्त को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
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