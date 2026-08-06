Motihari News: मूर्ति चोरी :पुलिस ने दूसरे अभियुक्त को भी किया गिरफ्तार
Motihari News: लखौरा के राम जानकी मठ से चोरी हुई राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियों के मामले में फरार आरोपी रौशन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष अनुज कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में उसे कुछ ही घंटों में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पहले भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और पूछताछ जारी है।
Motihari News: लखौरा। थाना क्षेत्र के लखौरा मिडल स्कूल के नजदीक स्थापित राम जानकी मठ से राम, जानकी एवं लक्ष्मण की तीन मूर्तियां व मुकुट चोरी मामले में फरार चल रहे दूसरे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष अनुज कुमार सिंह के नेतृत्व में गणेश टोला लखौरा स्थित फरार चल रहे आरोपी के घर छापेमारी की। इस दौरान फरार अभियुक्त रौशन कुमार को कुछ घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने चोरी मामले का भंडाफोड़ कर लिया है। उक्त मामले में महंत सह पुजारी धनराज दास ने स्थानीय थाने में आवेदन देकर चोरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करायी थी।
बताया जाता है कि मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 01 घंटा के अंदर चोरी की गई अष्टधातु की कीमती तीन मूर्तिया के साथ बरवा गांव के अमोद कुमार साह को मंगलवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। दोनों गिरफ्तार चोरों से गहन पूछताछ कर न्यायिक हिरासत भेज दिया गया।
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