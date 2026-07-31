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Motihari News: सीएसपी संचालक को गोली मारकर 4 लाख लूटे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: गुरुवार दोपहर, चिरैया थाना क्षेत्र के दीपही गांव के पास नकाबपोश अपराधियों ने एसबीआई के सीएसपी संचालक मुकेश कुमार को गोली मारकर रुपये से भरा बैग लूट लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घायल मुकेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनके बैग में चार लाख रुपये थे।

Motihari News: सीएसपी संचालक को गोली मारकर 4 लाख लूटे

Motihari News: चिरैया (पू.चं.), निसं। थाना क्षेत्र के दीपही गांव के पास गुरुवार दोपहर बाइक सवार हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने एसबीआई के सीएसपी संचालक मुकेश कुमार को गोली मारकर रुपयों से भरा बैग लूट लिया। सूचना मिलते ही सिकरहना डीएसपी अभिषेक कुमार और चिरैया थानाध्यक्ष अंबेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। गोली संचालक के बांह में लगी है। ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें तत्काल मोतिहारी के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। बैग में चार लाख रुपये होने की बात कही जा रही है। घायल सीएसपी संचालक मुकेश कुमार घोड़ासहन थाना क्षेत्र के महुआही गांव निवासी बृजलाल साह का पुत्र है।

वह पिछले कई वर्षों से भेलवा बाजार में एसबीआई के सीएसपी का संचालन करते हैं। घटना के समय मुकेश हमेशा की तरह बगहा स्थित एसबीआई की शाखा से रुपये निकालकर सीएसपी लौट रहे थे। इसी दौरान बैंक से ही पीछा कर रहे बाइक सवार तीन अपराधियों ने दीपही गांव के पास उन्हें घेरकर गोली मार दी और चार लाख रुपयों से भरा बैग छीन लिया। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए दीपही शेख टोली की ओर फरार हो गए। बताया जाता है कि लगभग दो साल पहले भी अपराधियों ने मुकेश के सीएसपी में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था।

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