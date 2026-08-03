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Motihari News: किराना दुकान से नकदी समेत कीमती सामान की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: राजेपुर थाना क्षेत्र के फौजदार चौक पर स्थित आशुतोष किराना और जनरल स्टोर से चोरों ने 44 हजार रुपये नगद एवं अन्य कीमती सामान चुरा लिया। दुकानदार राकेश कुमार यादव ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाना अधिकारी और दरोगा ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की है।

Motihari News: किराना दुकान से नकदी समेत कीमती सामान की चोरी

Motihari News: तेतरिया। राजेपुर थाना क्षेत्र के फौजदार चौक स्थित आशुतोष किराना व जेनरल स्टोर की दुकान के टीन युक्त टाट को रविवार की रात में चोरों ने काट कर दुकान में घुसकर नकद 44 हजार व कीमती सामान चोरी कर ले गए। मामले को लेकर दुकानदार राकेश कुमार यादव ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध आवेदन दिया है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष कुमार सौरव, दरोगा चंदन कुमार ने सवडायग को लेकर पहुंचकर जांच की। चोरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

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