Motihari News: डुमरिया घाट का जलस्तर लाल निशान को किया पार
Motihari News: मोतिहारी जिले में हाल ही में हुई बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। गंडक और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लाल निशान को पार कर गया है। गंडक चटिया और लालबकेया गुआबारी नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र ने जलस्तर की वृद्धि की सूचना दी है।
Motihari News: मोतिहारी। जिले में बारिश शुरू होने के साथ नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के अनुसार गंडक व बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। जलस्तर में वृद्धि होने से डुमरिया घाट गंडक नदी का जलस्तर 49 सेंटीमीटर लाल निशान के पार कर गया है। इस नदी का जलस्तर लाल निशान 62.22 मीटर से ऊपर 62.71 मीटर पर पहुंच गया है। जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गयी है। गंडक चटिया का जलस्तर 66.59 मीटर पर वृद्धि दर्ज की गयी है। लालबकेया गुआबारी का जलस्तर 70.60 मीटर पर वृद्धि दर्ज की गयी है। लालबेगिया सिकरहना नदी का जलस्तर 59.86 मीटर पर वृद्धि हो रही है।
अहिरौलिया बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर 54.66 मीटर पर वृद्धि दर्ज की गयी है। गंडक बराज ने 1 लाख 31 हजार 500 क्यूसेक पानी, छोड़ा है। इसका जलस्तर स्थिर बना है।
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