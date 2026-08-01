Motihari News: प्रदूषण से बढ़ रहा लंग्स और माउथ कैंसर का खतरा

Motihari News: मोतिहारी में विश्व लंग्स कैंसर दिवस से पहले एक रिपोर्ट आई है जिसमें पिछले साल 10 लंग्स कैंसर और 12 सस्पेक्टेड केस पाए गए थे। इस साल जनवरी से एक दर्जन माउथ कैंसर के मरीज मिले हैं। प्रदूषण को इसके लिए बड़ा कारण बताया गया है, जिससे समय पर स्क्रीनिंग और जागरूकता की आवश्यकता है।

Motihari News: मोतिहारी, नगर संवाददाता। विश्व लंग्स कैंसर दिवस से पहले आई विभागीय रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। सदर अस्पताल के कैंसर विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में पिछले साल 10 लंग्स कैंसर के मरीज चिन्हित किए गए थे और 12 सस्पेक्टेड केस मिले थे। माउथ कैंसर को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 100 के पार पहुंच जाती है। इस साल जनवरी से अब तक करीब एक दर्जन माउथ कैंसर के मरीज मिले हैं। सदर अस्पताल कैंसर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस साल स्क्रीनिंग में लंग्स कैंसर के केस भी सामने आ रहे हैं। सस्पेक्टेड केस दर्जन से अधिक हो गए हैं, जबकि पिछले साल इनकी संख्या कम थी。

प्रदूषण के कारण प्रदूषण को बताया बड़ा कारण: जिले के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. यूएस पाठक खुद कैंसर के मरीज हैं। वे बताते हैं कि न तो वे तंबाकू खाते हैं और न गुटका या अन्य नशे के आदी हैं, इसके बावजूद प्रदूषित हवा के कारण वे इसकी चपेट में आ गए। शहर में चल रहे बेशुमार वाहनों और कुछ वाहनों से निकल रहे प्रदूषण वाले धुएं के कारण यह हवा नाक-मुंह से फेफड़ों तक जाती है, जो लंग्स कैंसर से लेकर माउथ कैंसर तक का कारण बन रही है。

माउथ कैंसर का कारण दांत रोग विशेषज्ञ डॉ. राजीव रंजन ने बताया कि माउथ कैंसर में तंबाकू-गुटके के अलावा प्रदूषित वायु भी बड़ा कारण बन रही है। मुंह और नाक से अंदर जाने वाली गंदी हवा मुंह और गले की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा रही है। सिविल सर्जन डॉ. दिलीप कुमार ने बताया कि प्रदूषण और तंबाकू दोनों को गंभीरता से लेना होगा। समय पर स्क्रीनिंग और जागरूकता से ही इस बढ़ते खतरे को रोका जा सकता है। बताया कि पॉल्यूशन से सीधा लंग्स प्रभावित होता है। प्रदूषित वाहन, सिगरेट और प्रदूषित भोजन से बचें। मास्क लगाएं।