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Motihari News: जिले में दो दिनों से जारी है हल्की व मध्यम बारिश, खरीफ को लाभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: मोतिहारी में पिछले दो दिनों से रुक रुक कर हल्की व मध्यम बारिश हो रही है। गर्मी से राहत मिली है और तापमान 30 डिग्री पर आ गया है। बारिश से किसानों में खुशी है क्योंकि धान फसल को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने 5-7 अगस्त के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Motihari News: जिले में दो दिनों से जारी है हल्की व मध्यम बारिश, खरीफ को लाभ

Motihari News: मोतिहारी। जिले में विगत दो दिनों से रुक रूककर हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। बारिश से तापमान में गिरावट आने से गर्मी से राहत मिली है। अधिकतम तापमान लुढ़ककर 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। बारिश से शहरी क्षेत्र में जगह जगह सड़कों पर हल्का जलजमाव हो जा रहा है। बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी छा गयी है।

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किसानों की खुशी

बारिश नहीं होने से किसान धान फसल की पटवन कर रहे थे। लेकिन हल्की बारिश से धान फसल को लाभ हुआ है। बारिश के लिए किसान इंतजार कर रहे थे। बारिश से गन्ना फसल को लाभ होने के कयास लगाए जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि अधिक बारिश होने पर निचली भूमि में लगी हरी सब्जी फसल को नुकसान पहुंच सकता है। बुधवार को भी आसमान में बादल छाए रहे। दिन में रूक रूककर हल्की बारिश होती रही। फिर दोपहर बाद हल्की धूप निकल गयी।

मौसम विभाग का अलर्ट

पुरवा हवा की रफ्तार से बादल उमड़ते घुमड़ते रहे। इधर मौसम विभाग ने 5-7 अगस्त के बीच बारिश व वज्रपात की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। हालांकि किसानों को कहना है कि सावन में धान फसल के लिए अधिक पानी की जरूरत होती है। लेकिन हल्की व मध्यम बारिश होने से धान फसल को थोड़ा लाभ हुआ है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मोतिहारी में बारिश कब से हो रही है?
मोतिहारी में विगत दो दिनों से रुक रूककर हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है।
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