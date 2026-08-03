Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Motihari News: हड़ताल से चरमराई शहर की सफाई व्यवस्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
Follow us on Google News
share

Motihari News: रक्सौल में नगर निकाय कर्मियों की लगातार तीसरे दिन जारी हड़ताल से सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। प्रमुख सड़कें और मोहल्ले कूड़े से भरे हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने ध्यान दिलाया है कि धार्मिक त्यौहारों के दौरान स्वच्छता आवश्यक है। संगठनों ने प्रशासन से शीघ्र समाधान की अपील की है।

Motihari News: हड़ताल से चरमराई शहर की सफाई व्यवस्था

Motihari News: रक्सौल,एक संवाददाता। नगर निकाय कर्मियों की लगातार तीसरे दिन जारी हड़ताल का सीधा असर अब शहर की सफाई व्यवस्था पर दिखने लगा है। नगर परिषद क्षेत्र की प्रमुख सड़कें और मोहल्ले कूड़े के ढेर में तब्दील होने लगे हैं। जगह-जगह जमा कचरे से दुर्गंध फैल रही है। राहगीरों और स्थानीय लोगों को नाक पर रूमाल रखकर गुजरना पड़ रहा है। इससे आम लोगों के साथ-साथ रक्सौल बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों और कारोबारियों की परेशानी भी बढ़ गई है। मेन रोड, बैंक रोड, आश्रम रोड, ओल्ड एक्सचेंज रोड, पोस्ट ऑफिस रोड, सब्जी बाजार, कोइरिया टोला, कैंडिहार चौक, ब्लॉक रोड, स्टेशन रोड और डंकन रोड सहित नगर परिषद के सभी 25 वार्डों में कचरा उठाव प्रभावित है। शहर के करीब आधा दर्जन कूड़ा डंपिंग प्वाइंट भी कचरे से भर चुके हैं। कई जगहों पर लोगों ने खुद कूड़ा हटाया।

ये भी पढ़ें:Buxar News: हड़ताली कर्मियों ने बारिश में भी निकाला विरोध मार्च

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएँ

स्थानीय लोगों का कहना है कि श्रावण जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक महीने में शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर रहनी चाहिए थी। गंदगी के कारण बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के बीच रक्सौल की नकारात्मक छवि बन रही है। नंगे पांव चलने वाले श्रद्धालुओं के सामने सड़क पर पड़े कचरे और गंदगी से विपरीत स्थिति उत्पन्न हो रही है।

ये भी पढ़ें:Hajipur News: मांगों के समर्थन में हड़ताली सफाई कर्मियों ने फूंका राज्य सरकार का पुतला

बाजार पर भी दिखने लगा असर

रक्सौल चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव राजकुमार गुप्ता ने कहा कि सफाई व्यवस्था चरमराने से बाजार और व्यापार प्रभावित हो रहा है। नेपाल से आने वाले ग्राहकों की आवाजाही में भी कमी दिखाई देने लगी है। उन्होंने कहा कि रक्सौल सीमावर्ती शहर होने के कारण यहां की स्वच्छता सीधे शहर की छवि और व्यापार से जुड़ी है।

समाज संगठनों की अपील

इधर, हिंदू संगठनों और सामाजिक संगठनों ने नगर निकाय कर्मियों की मांगों और शहर की सफाई व्यवस्था, दोनों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान निकालने की अपील की है। संगठनों का कहना है कि कर्मचारियों की मांगों पर प्रशासन और सरकार को वार्ता के माध्यम से जल्द निर्णय लेना चाहिए, ताकि आम लोगों को परेशानी से राहत मिले और श्रावण मास में रक्सौल आने वाले श्रद्धालुओं के बीच शहर की खराब छवि न बने।

कर्मचारियों का प्रदर्शन

बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ (एक्टू) एवं बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सफाईकर्मियों ने पुराने नगर परिषद कार्यालय स्थित जन सुविधा केंद्र के सामने धरना दिया। महासचिव चंद्रशेखर कुमार के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि तीन सूत्री मांगों पर ठोस निर्णय होने तक हड़ताल जारी रहेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रक्सौल में सफाई व्यवस्था पर हड़ताल का क्या असर हुआ है?
नगर निकाय कर्मियों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है, प्रमुख सड़कें और मोहल्ले कूड़े से भरे हो गए हैं।
ये भी पढ़ें:Begusarai News: मांगों को लेकर सफाईकर्मीयों ने किया प्रदर्शन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Motihari Latest News Raxaul Motihari News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।