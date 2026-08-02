Motihari News: मेन रोड पर डिवाइडर-रेलिंग का निर्माण शुरू

Motihari News: रक्सौल । शहर के मुख्य पथ के डिवाइडर के सौंदर्यीकरण और रेलिंग निर्माण का काम शुरू हो गया। नगर परिषद की इस महत्वाकांक्षी योजना का कार्य कोइरिया टोला की ओर से शुरू किया गया है,जहां रेलिंग निर्माण कार्य प्रगति पर है। इससे मुख्य मार्ग पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और जाम की समस्या कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। नगर परिषद की कार्यवाहक सभापति पुष्पा देवी ने बताया कि बाटा चौक से पंकज चौक तक करीब 855 मीटर लंबे डिवाइडर के सौंदर्यीकरण की योजना है। इसमें स्टील रेलिंग के साथ पौधारोपण और लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी।

उन्होंने कहा कि डिवाइडर और सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने की दिशा में भी कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद के अनुसार, 64 लाख 76 हजार 100 रुपये की लागत वाली योजना को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। कार्य ए.आर. कंस्ट्रक्शन (संवेदक जीतन चौरसिया) द्वारा कराया जा रहा है। तीनों चरणों में बाटा चौक से नागा रोड चौक होते हुए नगर परिषद कार्यालय, नागा रोड चौक से प्रशासनिक भवन तथा नगर परिषद से कोइरिया टोला होते हुए आईडीबीआई बैंक से पंकज चौक तक डिवाइडर रेलिंग का निर्माण होगा। डिवाइडर रेलिंग निर्माण से जाम की समस्या कम करने में मदद मिलेगी। बता दें कि पिछले 8 जून को इसका शिलान्यास सांसद डॉ. संजय जायसवाल, विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा, कार्यवाहक सभापति पुष्पा देवी और कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. मनीष कुमार ने संयुक्त रूप से किया था।