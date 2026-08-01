Motihari News: जनता दरबार में 60 आवेदनों पर सुनवाई
Motihari News: मोतिहारी में एडीएम मो सिबगतुल्लाह की अध्यक्षता में जनता के दरबार में 60 आवेदनकर्ताओं की समस्याओं पर सुनवाई की गई। शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए अपर समाहर्ता ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए। भूमि विवाद, अतिक्रमण व राजस्व विभाग से संबंधित कई आवेदन प्रस्तुत किए गए।
Motihari News: मोतिहारी। जनता के दरबार में जिले के विभिन्न अंचलों से आए 60 आवेदनकर्ताओं की समस्याओं पर एडीएम (विभागीय जांच) मो सिबगतुल्लाह की अध्यक्षता में सुनवाई की गयी। शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए अपर समाहर्ता ने कहा कि आज जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उस पर संबंधित पदाधिकारी के स्तर से कार्रवाई करायी गयी। भूमि विवाद, अतिक्रमण वाद, राजस्व विभाग से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए, जिसके निष्पादन के लिये संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया।
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