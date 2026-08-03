Motihari News: बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत पर सुगौली में जश्न
Motihari News: सुगौली में बांकीपुर विधानसभा मध्यावधि चुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर की जीत पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जश्न मनाया। अजय कुमार झा के नेतृत्व में समर्थक एकत्र हुए, अबीर-गुलाल लगाकर और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने इसे पूरे बिहार में बदलाव की जीत बताया।
Motihari News: सुगौली। बांकीपुर विधानसभा मध्यावधि चुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर की जीत पर सोमवार को सुगौली में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी अजय कुमार झा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समर्थक एकत्र हुए और एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर तथा मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान समर्थकों ने जीत के समर्थन में नारे लगाए और उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। अजय कुमार झा ने कहा कि यह जीत केवल एक प्रत्याशी की नहीं, बल्कि पूरे बिहार में बदलाव की चाह रखने वाली जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि जनता ने सकारात्मक राजनीति और नए विकल्प पर अपना विश्वास जताया है।
उन्होंने सभी मतदाताओं, समर्थकों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनसुराज जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास करेगा। इस अवसर पर जनसुराज नेता रामनरेश सिंह,अंगद चौधरी, धीरज श्रीवास्तव, ओमप्रकाश सिंह, वसीर मियां सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दी तथा खुशी का इजहार किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्सव का माहौल बना रहा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।