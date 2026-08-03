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Motihari News: बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत पर सुगौली में जश्न

By Hindustan | Bureau
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Motihari News: सुगौली में बांकीपुर विधानसभा मध्यावधि चुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर की जीत पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जश्न मनाया। अजय कुमार झा के नेतृत्व में समर्थक एकत्र हुए, अबीर-गुलाल लगाकर और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने इसे पूरे बिहार में बदलाव की जीत बताया।

Motihari News: बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत पर सुगौली में जश्न

Motihari News: सुगौली। बांकीपुर विधानसभा मध्यावधि चुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर की जीत पर सोमवार को सुगौली में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी अजय कुमार झा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समर्थक एकत्र हुए और एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर तथा मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान समर्थकों ने जीत के समर्थन में नारे लगाए और उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। अजय कुमार झा ने कहा कि यह जीत केवल एक प्रत्याशी की नहीं, बल्कि पूरे बिहार में बदलाव की चाह रखने वाली जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि जनता ने सकारात्मक राजनीति और नए विकल्प पर अपना विश्वास जताया है।

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उन्होंने सभी मतदाताओं, समर्थकों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनसुराज जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास करेगा। इस अवसर पर जनसुराज नेता रामनरेश सिंह,अंगद चौधरी, धीरज श्रीवास्तव, ओमप्रकाश सिंह, वसीर मियां सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दी तथा खुशी का इजहार किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्सव का माहौल बना रहा।

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