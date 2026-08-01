Motihari News: नाबालिग किशोरी को पुलिस ने किया बरामद
Motihari News: घोड़ासहन के झरोखर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग किशोरी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बरामद कर लिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की और किशोरी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू की। आरोपित अपहर्ता फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है।
Motihari News: घोड़ासहन। झरोखर थाना क्षेत्र के एक गांव से विगत गुरूवार को कथित अपहृत नाबालिग किशोरी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बरामद कर लिया है। मामले को लेकर पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई शुरू की गयी थी। बरामद किशोरी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है। मामले का आरोपित अपहर्ता फिलहाल फरार बताया जा रहा है। थानाध्यक्ष मो असलम अंसारी ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर लिया जायेगा।
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