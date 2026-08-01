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Motihari News: शराब फैक्ट्री का खुलासा, महिला सहित तीन धराए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: राजेपुर थानाध्यक्ष कुमार सौरव ने हनुमान नगर गांव में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी में संचालक कैलाश राय, उसकी पत्नी शैल देवी और भतीजा रितिक कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 35 लीटर स्प्रिट और अन्य सामग्री जब्त की। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

Motihari News: शराब फैक्ट्री का खुलासा, महिला सहित तीन धराए

Motihari News: तेतरिया,निज संवाददाता। राजेपुर थानाध्यक्ष कुमार सौरव ने गुप्त सूचना पर राजेपुर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर गांव में शुक्रवार की देर शाम में छापेमारी कर नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन करने में सफलता हासिल किया है ‌। थानाध्यक्ष कुमार सौरव ने बताया कि सूचना मिली थी कि हनुमान नगर गांव के कैलास राय के घर में नकली शराब फैक्ट्री चल रहा है। सूचना मिलते ही छापेमारी कर फैक्ट्री के संचालक कैलाश राय,उसकी पत्नी शैल देवी,भतीजा रितिक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।घर से 35 लीटर स्प्रिट,750 एम एल के 24 पीस खाली बोतल,12 पीस रेपर,24 पीस ढ़कन,शराब का रंग बनाने वाली 25 ग्राम रंग,बोतल सील करने वाली मशीन को बरामद किया गया।

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गिरफ्तार तीनों को शनिवार को मोतिहारी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। छापेमारी में थानाध्यक्ष कुमार सौरव,दरोग कृष्णा कुमार व सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

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