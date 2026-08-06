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Motihari News: अपराध नियंत्रण को मिला टास्क

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: रक्सौल में आयोजित मासिक क्राइम मीटिंग में एएसपी प्रीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराध नियंत्रण और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाना प्राथमिकता रहे। सभी थानाध्यक्षों ने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था और लंबित कांडों के निष्पादन की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। पुलिस की कार्यशैली में पारदर्शिता और संवेदनशीलता जरूरी है।

Motihari News: अपराध नियंत्रण को मिला टास्क

Motihari News: अपराध नियंत्रण को मिला टास्क रक्सौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। अनुमंडल क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। यह निर्देश बुधवार को अनुमंडल पुलिस मुख्यालय कार्यालय में आयोजित मासिक क्राइम मीटिंग के दौरान एएसपी प्रीतीश कुमार ने सभी थानाध्यक्ष व पुलिस पदाधिकारियों को दिया। बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानों और ओपी की अपराध स्थिति की थानवार अपराध कांडों की समीक्षा की गई। प्रत्येक थानाध्यक्ष ने अपने-अपने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, लंबित कांडों के निष्पादन, गिरफ्तारी अभियान व पुलिस कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। एएसपी ने संगीन मामलों के शीघ्र निष्पादन को प्राथमिकता देने के साथ-साथ विवेचना की गुणवत्ता पर भी विशेष जोर दिया।

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उन्होंने फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी, लंबित वारंटों के तामिला, कुर्की-जब्ती की कार्रवाई में तेजी लाने तथा शराबबंदी कानून का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कहा कि अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई ही कानून का भय स्थापित करेगी व आम लोगों का पुलिस पर भरोसा मजबूत होगा। उन्होंने थानों में आने वाले फरियादियों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया।जनता के साथ संवेदनशील, सम्मानजनक एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार पुलिस की कार्यशैली का हिस्सा होना चाहिए। बैठक में नियमित गश्ती, सघन वाहन जांच और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश भी दिए गए। एएसपी ने दो टूक शब्दों में कहा कि कर्तव्य निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।उन्होंने आगामी त्योहारों एवं विशेष अभियानों को देखते हुए पुलिस बल को पूरी सतर्कता, समन्वय और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का निर्देश दिया, ताकि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था हर हाल में कायम रहे।बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।

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