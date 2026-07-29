Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Motihari News: दो अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्त गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
Follow us on Google News
share

Motihari News: हरसिद्धि पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में फरार चल रहे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पहले अभियुक्त लालबाबू महतो को गिरफ्तार किया गया, जो मठ लोहियार छतवनीय टोला का निवासी है। दूसरे अभियुक्त अखिलेश साह, जो शराब कारोबार में शामिल था, को भी गिरफ्तार किया गया।

Motihari News: दो अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्त गिरफ्तार

Motihari News: हरसिद्धि । हरसिद्धि पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में फरार चल रहे दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि अभियुक्त लालबाबू महतो निवासी मठ लोहियार छतवनीय टोला, थाना हरसिद्धि, को गिरफ्तार किया गया। वहीं शराब कारोबार के अभियुक्त अखिलेश साह , निवासी रूपडीह नायका टोला, थाना हरसिद्धि, को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Motihari Latest News Motihari News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।