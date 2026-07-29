Motihari News: दो अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्त गिरफ्तार
Motihari News: हरसिद्धि पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में फरार चल रहे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पहले अभियुक्त लालबाबू महतो को गिरफ्तार किया गया, जो मठ लोहियार छतवनीय टोला का निवासी है। दूसरे अभियुक्त अखिलेश साह, जो शराब कारोबार में शामिल था, को भी गिरफ्तार किया गया।
Motihari News: हरसिद्धि । हरसिद्धि पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में फरार चल रहे दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि अभियुक्त लालबाबू महतो निवासी मठ लोहियार छतवनीय टोला, थाना हरसिद्धि, को गिरफ्तार किया गया। वहीं शराब कारोबार के अभियुक्त अखिलेश साह , निवासी रूपडीह नायका टोला, थाना हरसिद्धि, को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया।
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