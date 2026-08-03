Motihari News: मंदिर तोड़ने के मामले में महंत सहित वार्ड पार्षद प्रतिनिधि गिरफ्तार, जेल
Motihari News: मोतिहारी में शिव-पार्वती मंदिर को ध्वस्त करने के मामले में पुलिस ने वार्ड पार्षद प्रतिनिधि शकील अहमद को गिरफ्तार किया। मंदिर के ध्वस्त होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। महंत रामसागर दूबे को भी डिटेन किया गया। दोनों आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
Motihari News: मोतिहारी, निसं। शहर के वृक्षा स्थान शिव-पार्वती मंदिर को ध्वस्त करने के मामलें में पुलिस ने कार्रवाई की है। नगर थाना की पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी कर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि शकील अहमद को गिरफ्तार कर लिया। हंगामा को देखते हुए पुलिस ने रविवार को ही महंत रामसागर दूबे को डिटेन कर लिया था। नगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में महंत रामसागर दूबे व वार्ड पार्षद प्रतिनिधि शकील अहमद को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद दोनों आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
बताया जाता है कि शहर के पौराणिक वृक्षा स्थान स्थित शिव-पार्वती मंदिर को शनिवार को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। इससे लोगों में आक्रोश भड़क उठा। सूचना पर पहुंची नगर थाना की पुलिस ने आक्रोशितों को शांत कराया था।
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