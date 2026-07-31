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Motihari News: पहाड़पुर में दो वारंटी धराये

By Hindustan | Bureau
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Motihari News: पुलिस ने बलुआ पंचायत के वार्ड नंबर तेरह में छापेमारी कर दो वारंटियों कपिलदेव पासवान और गेना पासवान को गिरफ्तार किया। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तारियां कोर्ट द्वारा निर्गत वारंट के आधार पर हुईं। छापेमारी दल में एसआई जैनेन्द्र शर्मा समेत अन्य पुलिस बल शामिल थे।

Motihari News: पहाड़पुर में दो वारंटी धराये

Motihari News: पहाड़पुर। पुलिस ने बलुआ पंचायत के वार्ड नंबर तेरह लगुनिया गांव में छापेमारी कर दो वारंटियों को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि कोर्ट द्वारा निर्गत वारंट के आधार उक्त गांव निवासी कपिलदेव पासवान व गेना पासवान को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छापेमारी दल में एसआई जैनेन्द्र शर्मा सहित सशस्त्र पुलिस बल शामिल थे।

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