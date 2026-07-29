Motihari News: नकदी, जाली नोट की खेप व हथियार संग छह धराए
Motihari News: मोतिहारी पुलिस ने एक ठग गिरोह के बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पतौरा में की गई। पुलिस ने 31 हज़ार रुपए नगदी, 500 के चिल्ड्रन बैंक के नोट और अन्य सामान बरामद किए। गिरफ्तार बदमाशों में एक सेवानिवृत होमगार्ड का जवान भी शामिल है।
Motihari News: मोतिहारी, निज संवाददाता। मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक ठग गिरोह के बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पतौरा में हुई है। पुलिस ने 31 हज़ार रुपए नगदी, 4 लाख रुपए के 500 के चिल्ड्रन बैंक के नोट, सादा कागज के नोट का बंडल, एक कट्टा, एक कारतूस, तीन बाइक बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाशों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार बदमाशों में एक सेवानिवृत होमगार्ड का जवान भी शामिल है। फिलहाल पुलिस उक्त मामले में शामिल अन्य बदमाशों की भूमिका की भी जांच में जुटी है।
अभी पुलिस कुछ भी बताने से अभी परहेज कर रही है।
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