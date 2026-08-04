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Motihari News: चोरी की बाइक के साथ विधि-विरुद्ध किशोर धराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: मोतिहारी में पुलिस ने कमिटी चौक के समीप से एक विधि-विरुद्ध किशोर को चोरी की बाइक के साथ पकड़ा है। किशोर बंजरिया थाना क्षेत्र का निवासी है। पुलिस को बाइक के रजिस्ट्रेशन और चेचिस नंबर में भिन्नता मिली, जिससे पता चला कि यह बाइक चोरी की है। आगे की जांच जारी है।

Motihari News: चोरी की बाइक के साथ विधि-विरुद्ध किशोर धराया

Motihari News: मोतिहारी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कमिटी चौक के समीप से पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक विधि-विरुद्ध किशोर को निरुद्ध किया गया है। निरुद्ध किया गया किशोर बंजरिया थाना क्षेत्र का निवासी है। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि सोमवार को कमिटी चौक के समीप वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान एक संदिग्ध बाइक को रोककर जांच की गई। जांच के दौरान बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर व चेचिस नंबर भिन्न-भिन्न मिला। इसके आधार पर जांच के दौरान उक्त बाइक चोरी की मिली। हालांकि बाइक कहां से चोरी की गई थी, इसका पता लगाया जा रहा है।

मामले में दारोगा बलबीर कुमार के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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