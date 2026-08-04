Motihari News: जुल्म व असत्य के विरुद्ध खड़े होने का संदेश देती है कर्बला

Motihari News: जुल्म व असत्य के विरुद्ध खड़े होने का संदेश देती है कर्बला
Motihari News: मोतिहारी में चेहल्लुम नगर सहित जिले में शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। विभिन्न मोहल्लों से जूलूस निकाले गए, जिसमें शिया ईमामबाड़ा में चहल-पहल रही। जुलूस में शामिल लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। मौलाना सैयद ताहिर हुसैन ने समाज में भाईचारा और अनुशासन की बात की।
Motihari News: मोतिहारी, मोतिहारी संवाददाता। चेहल्लुम नगर सहित जिले में शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न मोहल्लों से जूलूस निकाला गया। खोदानगर, हनुमानगढ़ी, चिकपट्टी व मठिया जिरात आदि मोहल्लों से निकला जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए ज्ञानबाबू चौक पहुंचा ।जहां अलग अलग गोल में खिलाड़ियों ने कर्बला की लड़ाई की याद में एक से बढ़कर एक करतब दिखाए और विभिन्न अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन किया । पर्व को लेकर 375 स्थलों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें मोतिहारी में 160, सिकरहना में 14, पकड़ीदयाल में 41, अरेराज में 59, चकिया में 47 व रक्सौल में 54 स्थान को चिह्नित किया गया है। इधर ज्ञान बाबू चौक स्थित शिया ईमामबाड़ा में दिन भर चहल-पहल रही। चेहल्लुम के साथ ही कर्बला की घटना की याद में चालीस दिन का शोक सम्पन्न हो गया। चेहल्लुम के अवसर पर शिया अंजुमन इमामिया, इमामबाड़ा लोहार पट्टी, ज्ञान बाबू चौक से श्रद्धा, शांति एवं अनुशासन के साथ मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल लोग या हुसैन- या अली का नारा लगाते हुए चल रहे थे । जुलूस नगर के मुख्य चौक चौराहों से गुजरते हुए भवानीपुर ज़िरात स्थित कर्बला पहुंचा। जहां मातम के साथ जुलूस का समापन हुआ। जुलूस में बड़ी संख्या में अज़ादारों ने भाग लेकर हज़रत इमाम हुसैन और कर्बला के सभी बहत्तर शहीदों को ख़िराज-ए-अक़ीदत पेश किया।
जुलूस में शामिल मातमी अंजुमनों
जुलूस में शामिल मातमी अंजुमनों ने नौहाख़्वानी और मातम के माध्यम से कर्बला के अमर संदेश को जन-जन तक पहुंचाया। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर सबील का भी आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मौलाना सैयद ताहिर हुसैन ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का पैग़ाम केवल किसी एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। कर्बला हमें असत्य, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने का संदेश देती है। हमें इमाम हुसैन की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर समाज में अमन, भाईचारा को मज़बूत करना चाहिए।
आपसी भाईचारा और एकता
उन्होंने आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द और एकता बनाए
सुरक्षा-व्यवस्था के प्रबंध
रखने पर बल दिया। इधर चेहल्लुम को लेकर सुरक्षा-व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए थे। सभी संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गयी थी।
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