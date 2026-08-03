Motihari News: चेहल्लुम : 375 स्थलों पर पुलिस बल व दंडाधिकारी की हुई तैनाती

Motihari News: मोतिहारी में चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। जिला नियंत्रण रुम खुला है और ड्रोन कैमरा द्वारा निगरानी होगी। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

Motihari News: मोतिहारी, हिप्र.। चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से सद्भाव के साथ मनाने को लेकर विधि व्यवस्था को ले डीएम व एसपी स्तर से संयुक्त आदेश जारी किया गया है। चेहल्लुम का त्योहार आज मनाया जाना है। चेहल्लुम का पर्व मोहर्रम के 40 वे दिन पर मनाया जाता है।

दंडाधिकारी व पुलिस अधिकारियों की हुई तैनाती इस पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर थाना स्तर शांति समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है। सभी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिले में चिन्हित कुल 375 स्थलों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है जिसमें मोतिहारी में 160, सिकरहना में 14, पकड़ीदयाल में 41, अरेराज में 59, चकिया में 47 व रक्सौल में 54 स्थान को चिन्हित किया गया है। वहां शांति और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

जिला कंट्रोल रुम खुला अनुमंडल व जिला स्तर पर 24 घंटा कार्यरत कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जिला कंट्रोल रूम 0652- 242418 पर कार्यरत रहेगा । इस पर किसी भी तरह की सूचना दी जा सकती है। जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने कहा ड्रोन कैमरा से होगी निगरानी डीएम ने कहा कि बिना लाइसेंस के जुलूस नहीं निकाला जाए। जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता है। इसमें कहीं से भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जुलूस पर निगरानी रखने के लिए सभी संवेदनशील जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाई गयी है एवं ड्रोन कैमरा के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ सभी जुलूस का वीडियो ग्राफी करने का भी निर्देश दिया गया है। डीजे को पूर्णत प्रतिबंधित किया गया है। सभी वरीय पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण में रहेंगे ।

छोटी सी छोटी घटनाओं पर भी नजर रखेंगे थाना स्तर पर शांति समितियों के साथ बैठक में दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर जिला प्रशासन कठोर कार्रवाई करने से नहीं चुकेगा।

साइबर सेल को किया गया है सक्रिय एसी ने कहा कि चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था इतनी चुस्त रखी गई है कि कोई भी असामाजिक तत्व अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है और इसके लिए साइबर सेल को सक्रिय कर दिया गया है। साथ ही साइबर सेनानी भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। सादे लिवास में पुलिस चारों तरफ भ्रमणशील रहेगी। डायल 112 भी 24 घंटा भ्रमणशील रहेगा।

डीएम ने की अपील डीएम व एसपी ने संपूर्ण जिला वासियों से चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण, सद्भाव व भाईचारा के साथ मनाने की अपील की है। जिला वासियों को शुभकामनाएं भी दी है।