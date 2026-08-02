Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Motihari News: चेहल्लुम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
Follow us on Google News
share

Motihari News: सिकरहना में चेहल्लुम को लेकर रविवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें सीओ अर्चिता भारती और थानाध्यक्ष राजरूप राय ने भाग लिया। बैठक में चेहल्लुम को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की गई और बताया गया कि यह उत्सव केवल बहलोलपुर गांव में मनाया जाएगा।

Motihari News: चेहल्लुम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित

Motihari News: सिकरहना। चेहल्लुम को लेकर रविवार को ढाका थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें सीओ अर्चिता भारती, थानाध्यक्ष राजरूप राय सहित शांति समिति के सदस्य शामिल थे। बैठक में चेहल्लूम मनाने को लेकर चर्चा की गयी और इसे शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने की अपील की गयी। सदस्यों ने कहा कि चेहल्लूम केवल बहलोलपुर गांव में मनाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी।

ये भी पढ़ें:Jahanabad News: शांति और सौहार्द के साथ मनाएं चेहल्लुम का त्यौहार
ये भी पढ़ें:Sahibganj News: चेहल्लुम पर छह को निकलेगा ताजिया जुलूस, जुलूस के दौरान तीनपहाड़ में बड़े वाहनों की रहेगी नो एंट्री
ये भी पढ़ें:Ara News: चेहल्लुम को ले सहार में शांति समिति की बैठक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Motihari Latest News Motihari News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।