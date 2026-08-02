Motihari News: चेहल्लुम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित
Motihari News: सिकरहना में चेहल्लुम को लेकर रविवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें सीओ अर्चिता भारती और थानाध्यक्ष राजरूप राय ने भाग लिया। बैठक में चेहल्लुम को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की गई और बताया गया कि यह उत्सव केवल बहलोलपुर गांव में मनाया जाएगा।
Motihari News: सिकरहना। चेहल्लुम को लेकर रविवार को ढाका थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें सीओ अर्चिता भारती, थानाध्यक्ष राजरूप राय सहित शांति समिति के सदस्य शामिल थे। बैठक में चेहल्लूम मनाने को लेकर चर्चा की गयी और इसे शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने की अपील की गयी। सदस्यों ने कहा कि चेहल्लूम केवल बहलोलपुर गांव में मनाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी।
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