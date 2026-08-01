Motihari News: सैनिक रोड के किनारे अज्ञात युवक का शव बरामद
Motihari News: घोड़ासहन के भंगहा गांव के निकट सैनिक रोड पर एक 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिला। ग्रामीणों ने शव को देखकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और उसकी पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।
Motihari News: घोड़ासहन। झरोखर थाना क्षेत्र के भंगहा गांव के निकट सैनिक रोड पर 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसयनी फैल गयी। आस पास के ग्रामीणों की भीड़ वहां जमा हो गयी। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है। थानाध्यक्ष मो.असलम अंसारी ने बताया कि शनिवार की सुबह तकरीबन दस बजे युवक को सैनिक रोड पर टहलते ग्रामीणों के द्वारा देखा गया था। थोड़ी देर बाद उसका शव वहां पड़ा मिला। मृतक के शरीर पर कोई प्रत्यक्ष जख्म नहीं पाया गया है।
शव की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। संवाद प्रेषण तक मृतक की पहचान नहीं हो पायी थी।
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