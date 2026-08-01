Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Motihari News: सैनिक रोड के किनारे अज्ञात युवक का शव बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
Follow us on Google News
share

Motihari News: घोड़ासहन के भंगहा गांव के निकट सैनिक रोड पर एक 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिला। ग्रामीणों ने शव को देखकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और उसकी पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।

Motihari News: सैनिक रोड के किनारे अज्ञात युवक का शव बरामद

Motihari News: घोड़ासहन। झरोखर थाना क्षेत्र के भंगहा गांव के निकट सैनिक रोड पर 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसयनी फैल गयी। आस पास के ग्रामीणों की भीड़ वहां जमा हो गयी। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है। थानाध्यक्ष मो.असलम अंसारी ने बताया कि शनिवार की सुबह तकरीबन दस बजे युवक को सैनिक रोड पर टहलते ग्रामीणों के द्वारा देखा गया था। थोड़ी देर बाद उसका शव वहां पड़ा मिला। मृतक के शरीर पर कोई प्रत्यक्ष जख्म नहीं पाया गया है।

ये भी पढ़ें:Kanpur News: जाजमऊ मे सड़क किनारे पड़ा मिला अधेड़ का शव

शव की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। संवाद प्रेषण तक मृतक की पहचान नहीं हो पायी थी।

ये भी पढ़ें:Madhubani News: लोहिया चौक के समीप अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Motihari Latest News Motihari News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।