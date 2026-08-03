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Motihari News: मवेशी की मौत की जांच में लोमड़ी या सियार के हमले की पुष्टि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: पकड़ीदयाल के बड़कागांव पंचायत में लक्ष्मण मुखिया की गाय को अज्ञात जानवर ने बीती रात मार डाला। स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। वन विभाग ने जांच की और जानवर को सियार या लोमड़ी बताया। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई।

Motihari News: मवेशी की मौत की जांच में लोमड़ी या सियार के हमले की पुष्टि

Motihari News: पकड़ीदयाल,निसं। प्रखंड क्षेत्र की बड़कागांव पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर एक में बीती रात लक्ष्मण मुखिया की गाय को अज्ञात जानवर ने निशाना बनाकर मार डाला। सुबह जब गृहस्वामी लक्ष्मण मुखिया की नींद खुली, तो उन्होंने गाय को मृत अवस्था में देखा। मृत गाय के शरीर का अधिकांश मांस किसी हिंसक जानवर द्वारा खाया जा चुका था। घटना की खबर मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। घटना से चिंतित ग्रामीणों और गृहस्वामी ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार को दी। थानाध्यक्ष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन एसडीओ मगला कुमारी को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया।

अविलंब वन विभाग की टीम को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी राजकर्म कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वन विभाग के कर्मचारी ने मौके पर घंटों गहन जांच-पड़ताल की और जानवर के पदचिह्नों पंजों के निशान के नमूने इकट्ठे किए। जांच के बाद स्पष्ट हुआ कि हमला करने वाला जानवर कोई बाघ या तेंदुआ नहीं, बल्कि सियार या लोमड़ी है। वन विभाग द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।हालांकि, विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

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