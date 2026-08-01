Motihari News: हत्या मामले में फरार अभियुक्त का सरेंडर
Motihari News: मोतिहारी में कॉलेज गेट पर छात्र की चाकू मारकर हत्या के मामले में फरार मुख्य अभियुक्त सरोज कुमार ने पुलिस दबिश के दौरान कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। वह कल्याणपुर थाना क्षेत्र के देवपुर परसा गांव का निवासी है। आत्मसमर्पण के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
Motihari News: मोतिहारी, निसं। चाकू मारकर छात्र की कॉलेज गेट पर हत्या के मामले में फरार मुख्य अभियुक्त ने पुलिस दबिश पर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। कोर्ट में आत्मसमर्पण करनेवाला मुख्य अभियुक्त कल्याणपुर थाना क्षेत्र के देवपुर परसा गांव निवासी सरोज कुमार है। कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
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