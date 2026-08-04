Motihari News: विवाहिता की हत्या, अधजला शव बरामद

Motihari News: मोतिहारी के गोढवा गांव में एक विवाहिता प्रिया कुमारी (27) की गला दबाकर हत्या कर शव को जलाने का मामला सामने आया है। परिजनों ने 10 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव के अधजले अवशेष बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Motihari News: मोतिहारी, निसं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोढवा गांव में एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर शव को जलाने का मामला सामने आया है। मृतका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोढवा वार्ड नंबर 10 निवासी पिन्टु कुमार दास की पत्नी प्रिया कुमारी (27) थी। परिजनों ने गला दबाकर हत्या के बाद शव को जलाने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची मुफस्सिल थाना की पुलिस ने शव के अधजले शव के अवशेष को बरामद कर लिया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम नहीं होने के कारण उसे मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच भेज दिया गया है。

घटना का विवरण मामले में मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज थाना क्षेत्र के इसा छपरा गांव निवासी घनश्याम कुमार दास के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें 10 नामजद लोगों को आरोपित किया गया है। उसने बताया है कि 2018 में प्रिया की शादी पिन्टु कुमार दास से हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपित प्रिया को प्रताड़ित करते थे। शनिवार को उन्हें सूचना मिली कि प्रिया की गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। सूचना पर जब वह पहुंचा तो शव को जलाया जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने

शव की बरामदगी गोढवा से रुलही जानेवाली सड़क के बाएं तरफ तलाब के पास शव जलाया जा रहा था। पुलिस ने शव के अवशेष को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस की कार्रवाई थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि शव के अवशेष को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज की जा रही है।