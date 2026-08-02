Motihari News: प्रेम-प्रसंग में हत्या का केस पत्नी समेत तीन को जेल
Motihari News: चकिया थाना क्षेत्र के मनिछपरा बहुआरा गांव में पत्नी के प्रेम प्रसंग में बाधा बने पति की हत्या हुई है। मृतक के भाई के बयान पर पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने 12 घंटे में मामले का खुलासा किया और प्राथमिकी दर्ज की।
Motihari News: चकिया, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के मनिछपरा बहुआरा गांव में पत्नी के प्रेम प्रसंग में बाधा बने पति की हत्या मामले में मृतक के भाई के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है। पुलिस ने हत्या में आरोपित पत्नी, प्रेमी व एक सहयोगी को रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि मनिछपरा बहुआरा वार्ड एक निवासी राजेश चौधरी (34)की हत्या के मामले का पुलिस ने 12 घंटे के अंदर उद्भेदन करते हुए कांड में शामिल मृतक की पत्नी पूजा देवी, मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी का प्रेमी बड़ा बैशाहा निवासी सत्येंद्र सहनी व रंजन सहनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
इस मामले में मृतक के छोटे भाई धर्मेंद्र चौधरी के बयान पर उक्त तीनों पर प्राथमिकी दर्ज़ की गई है। प्राथमिकी के अनुसार सत्येंद्र सहनी का करीब चार वर्ष से पूजा देवी से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
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