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Motihari News: डीएम ने केंद्रीय कारा का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: मोतिहारी के डीएम सौरभ सुमन यादव ने केन्द्रीय कारा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने “सदाचार वाटिका” का उद्घाटन किया और बंदियों की समस्याएं सुनीं। डीएम ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और कारा में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विधायक विजय कुमार अरोड़ा सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

Motihari News: डीएम ने केंद्रीय कारा का किया निरीक्षण

Motihari News: मोतिहारी। डीएम सौरभ सुमन यादव ने गुरुवार को केन्द्रीय कारा, मोतिहारी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सर्वप्रथम “सदाचार वाटिका” का उ‌द्घाटन किया गया। इसके उपरान्त डीएम की अध्यक्षता में बंदी दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें कारा के बंदियों ने भाग लिया। बंदियों ने एक-एक कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सभी की समस्याओं को डीएम ने गंभीरता से सुना तथा उनको यथाशीघ्र निराकरण का अश्वासन दिया। डीएम द्वारा कारा पुस्तकालय, पेंटिंग सेक्शन, रेडियो दोस्ती, कारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होनें कारा प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

कार्यक्रम के अंत में डीएम ने कारा परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर कारा अधीक्षक विजय कुमार अरोड़ा, उपाधीक्षक-सह-अधीक्षक (उत्क्र०) संजय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, नंदकिशोर कुमार, कारा के अन्य पदाधिकारी तथा जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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