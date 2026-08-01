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Motihari News: शराब तस्करी में आठ साल की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: मोतिहारी के विशेष न्यायाधीश राजकुमार चौधरी ने शराब तस्करी में गुड्डू कुमार को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने आरोपित को आठ साल का कारावास और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। बिना जुर्माना भरे अतिरिक्त सजा का आदेश दिया गया। 444 लीटर शराब और दो कारें बरामद की गई थीं।

Motihari News: शराब तस्करी में आठ साल की सजा

Motihari News: मोतिहारी। उत्पाद के प्रथम विशेष अनन्य न्यायाधीश राजकुमार चौधरी ने शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है। आठ साल का सशक्त कारावास सहित विभिन्न धाराओं में दो लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है । जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। बताया जाता है कि 6 मार्च 2024 को मुफस्सिल थाना के थानाध्यक्ष रिया जयसवाल ने मुख्यालय से प्राप्त सूचना के आलोक में टीम गठित कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान ब्लु रंग की दो कार से 444 लीटर शराब बरामद की गयी। गाड़ी चालक गिरफ्तार किए गए । चालक ने अपना नाम पता गुड्डु कुमार पिता राजेंद्र साह अजगरी नयका टोला थाना बंजरिया बताया है।

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न्यायालय ने आरोपी गुड्डू कुमार के विरुद्ध सुनवाई आरंभ किया । अभियोजन पक्ष ने विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने सात गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है।

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