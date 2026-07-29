Motihari News: लखौरा बाजार का सीओ ने लिया जायजा
Motihari News: मोतिहारी सदर सीओ सुनील कुमार ने लखौरा सब्जी बाजार का जायजा लिया। सब्जी बाजार की नीलामी न होने के कारण सरकारी राजस्व की वसूली राजस्व कर्मचारियों के माध्यम से की जा रही है। सीओ ने बताया कि वह वरीय पदाधिकारी को चिट्ठी भेजेंगे और नीलामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
Motihari News: लखौरा। मोतिहारी सदर सीओ सुनील कुमार ने मंगलवार को लखौरा सब्जी बाजार का जायजा लिया । लखौरा बाजार की नीलामी नहीं होने से राजस्व की सरकारी वसूली राजस्व कर्मचारी के माध्यम से होती है । क्योंकि विगत कई वर्षों से लखौरा सब्जी बाजार की नीलामी राशि अधिक होने के चलते कोई नीलामी नहीं लेता है । जिसके चलते मोतिहारी सदर अंचल के द्वारा वसूली करायी जाती है । सीओ सुनील कुमार ने बताया कि बाजार नीलामी को लेकर वरीय पदाधिकारी को चिट्ठी भेजकर मार्गदर्शन मांगा जाएगा। आदेश प्राप्त होते नीलामी की कार्रवाई की जाएगी ,ताकि राजस्व की वसूली हो सके ।
मौके पर राजस्व कर्मचारी संजय कुमार आदि शामिल थे ।
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