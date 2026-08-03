Motihari News: नई जलमीनार के निर्माण की स्वीकृति से बढ़ेगी सुविधा
Motihari News: मोतिहारी में अमृत 2.0 जलापूर्ति योजना के तहत बेगमपुर, बैरिया, हरियन छपरा और पतौरा टोला में नई जलमीनार का निर्माण होगा। महापौर प्रीति कुमारी के अनुसार, इससे पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होगी और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। सर्वेक्षण और भूमि संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है।
Motihari News: मोतिहारी,निप्र। शहर के उत्क्रमित एवं विस्तार वाले क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ एवं नियमित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के तहत अमृत 2.0 जलापूर्ति योजना अंतर्गत बेगमपुर, बैरिया, हरियन छपरा एवं पतौरा टोला (भटहां) में नई जलमीनार (ओवरहेड टैंक) का निर्माण कराया जाएगा। निगम की महापौर प्रीति कुमारी के अनुसार, इससे इन क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही पेयजल संबंधी समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। नगर निगम प्रस्तावित स्थलों का सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इसके उपरांत अंचल कार्यालय, सदर मोतिहारी से भूमि संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी प्राप्त हो चुका है।
महापौर के अनुसार योजना के अंतर्गत शहर के लोगों को बेहतर एवं नियमित पेयजल आपूर्ति का लाभ मिलेगा।यह परियोजना भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद इन क्षेत्रों की पेयजल संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित होगा।
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