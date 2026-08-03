Motihari News: मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की हुई समीक्षा
Motihari News: तेतरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक श्याम बाबू यादव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में चिकित्सकों, दवा आपूर्ति, साफ-सफाई और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं पर चर्चा हुई। सभी कर्मचारियों को बेहतर उपचार और संवेदनशीलता से मरीजों का सामना करने का निर्देश दिया गया।
Motihari News: तेतरिया,निसं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेतरिया में पीपरा विधायक श्याम बाबू यादव की अध्यक्षता में अस्पताल प्रभारी, अस्पताल प्रबंधक एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के साथ बैठक कर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। चिकित्सकों एवं कर्मियों की उपलब्धता, दवा आपूर्ति, साफ-सफाई, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं तथा विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गयी। बैठक के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिया कि अस्पताल आने वाले प्रत्येक मरीज के साथ संवेदनशील व सम्मानजनक व्यवहार करते हुए उन्हें समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जाए। स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
क्षेत्र में बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। बैठक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डाक्टर रबिंद्र कुमार, स्वस्थ्य प्रबंधक सतीश कुमार सहित सभी स्वस्थ कर्मी उपस्थित थे।
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