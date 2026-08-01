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Motihari News: चेहल्लुम जुलूस में लाठी व भाला के प्रदर्शन पर रोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: रामगढ़वा में 4 अगस्त को होने वाले चेहल्लुम त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। थानाध्यक्ष ने डीजे और धारदार हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया। प्रशासन ने भाईचारा बनाए रखने के लिए अपील की और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

Motihari News: चेहल्लुम जुलूस में लाठी व भाला के प्रदर्शन पर रोक

Motihari News: रामगढ़वा, एसं। आगामी 4 अगस्त को चेहल्लुम त्योहार को लेकर शनिवार को थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई ।

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बैठक का अध्यक्षता

अध्यक्षता थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर संजीव मौआर , बीडीओ राकेश कुमार और सीओ अमित कुमार ने संयुक्त रूप से की । थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर संजीव मौआर ने स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान डीजे के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही जुलूस या सार्वजनिक स्थानों पर तलवार , भाला और लाठी जैसे धारदार एवं पारंपरिक हथियारों को लाने और उनके प्रदर्शन पर भी कड़ाई से रोक लगाई गई है। वहीं बीडीओ राकेश कुमार और अंचल अधिकारी अमित कुमार ने कहा कि प्रशासन क्षेत्र में आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है ।

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शांति की गारंटी

किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा ।इन्होंने अपील करते हुए कहा कि प्रशासन और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय ही शांति की गारंटी है ।इसलिए सभी लोग नियमों का पालन करते हुए सौहार्दपूर्ण तरीके से पर्व मनाएं। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मौके पर एसआई धर्मेंद्र कुमार , एसआई मनीष कुमार , एसआई प्रिया कुमारी , प्रमुख प्रतिनिधि विशाल गुप्ता , उप प्रमुख अरविंद पांडे , मुखिया नसीबुल हक , पूर्व मुखिया मुहम्मद सरफुल्लाह , पूर्व प्रमुख प्रेम यादव , अजहर जावेद , आशुतोष कुमार और सफीउल्लाह समेत कई प्रबुद्ध लोग उपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तरी

चेहल्लुम त्योहार कब मनाया जाएगा?
चेहल्लुम त्योहार आगामी 4 अगस्त को मनाया जाएगा।
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