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Motihari News: किराना व्यवसायी के गोदाम में लगी आग , लाखों की क्षति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: घोड़ासहन में जय जयसवाल उर्फ बब्लू की किराना दुकान और गोदाम में रात को भीषण आग लग गई। आग का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया गया है। आग ने लाखों रुपये की सम्पत्ति को नष्ट कर दिया और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई। चार अग्निशामक गाड़ियों ने आग बुझाने में मदद की।

Motihari News: किराना व्यवसायी के गोदाम में लगी आग , लाखों की क्षति

Motihari News: घोड़ासहन,निप्र। घोड़ासहन थाना के निकट थोक किराना व्यवसायी जय जयसवाल उर्फ बब्लू की दूकान व गोदाम में गुरुवार की रात अचानक लगी भीषण आग में लाखों रुपये मूल्य की सम्पत्ति जल कर राख हो गयी। आग दोमंजिले मकान के ऊपर वाली मंजिल से शुरू हुई बतायी जाती है। दुकानदार दूकान बन्द कर घर जा चुके थे। गोदाम में भारी मात्रा में रखे रिफाईन खाद्य तेल,चीनी,सूजी मैदा, बिस्कुट आदि के पैकेटों मेंआग लगने के बाद आस पास के लोगों को जानकारी मिलने तक लपटों ने काफी विकराल रूप ले लिया। जिससे शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय अग्निशमन दल के अतिरिक्त जिला व अनुमंडल से आये फायर बिग्रेड की चार गाड़ियों के द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

हालांकि आग के सुलगने का सिलसिला सुबह तक जारी था। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। इस कांड में हुई क्षति का आकलन किया जा रहा है।

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