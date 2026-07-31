Motihari News: किराना व्यवसायी के गोदाम में लगी आग , लाखों की क्षति
Motihari News: घोड़ासहन में जय जयसवाल उर्फ बब्लू की किराना दुकान और गोदाम में रात को भीषण आग लग गई। आग का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया गया है। आग ने लाखों रुपये की सम्पत्ति को नष्ट कर दिया और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई। चार अग्निशामक गाड़ियों ने आग बुझाने में मदद की।
Motihari News: घोड़ासहन,निप्र। घोड़ासहन थाना के निकट थोक किराना व्यवसायी जय जयसवाल उर्फ बब्लू की दूकान व गोदाम में गुरुवार की रात अचानक लगी भीषण आग में लाखों रुपये मूल्य की सम्पत्ति जल कर राख हो गयी। आग दोमंजिले मकान के ऊपर वाली मंजिल से शुरू हुई बतायी जाती है। दुकानदार दूकान बन्द कर घर जा चुके थे। गोदाम में भारी मात्रा में रखे रिफाईन खाद्य तेल,चीनी,सूजी मैदा, बिस्कुट आदि के पैकेटों मेंआग लगने के बाद आस पास के लोगों को जानकारी मिलने तक लपटों ने काफी विकराल रूप ले लिया। जिससे शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय अग्निशमन दल के अतिरिक्त जिला व अनुमंडल से आये फायर बिग्रेड की चार गाड़ियों के द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
हालांकि आग के सुलगने का सिलसिला सुबह तक जारी था। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। इस कांड में हुई क्षति का आकलन किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।