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Motihari News: रक्सौल-घोड़ासहन नहर सड़क टूटी, चम्पारण का संपर्क बाधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: रक्सौल, पूर्वी एवं पश्चिमी चम्पारण को जोड़ने वाली नहर सड़क पर सोमवार रात बड़ा हादसा हुआ। जयमंगलापुर गांव के पास सड़क का एक हिस्सा टूटने से आवागमन प्रभावित हुआ और नहर का पानी फसलों में भर गया। किसानों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोग प्रशासन से शीघ्र मरम्मत और मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

Motihari News: रक्सौल-घोड़ासहन नहर सड़क टूटी, चम्पारण का संपर्क बाधित

Motihari News: रक्सौल, हिसं। पूर्वी एवं पश्चिमी चम्पारण को जोड़ने वाली प्रमुख रक्सौल भेलाही घोड़ासहन नहर सड़क पर सोमवार की देर रात बड़ा हादसा हो गया। आरडी संख्या-28 पुल के पूर्व जयमंगलापुर गांव के समीप सड़क का एक हिस्सा टूट जाने से इस महत्वपूर्ण मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। सड़क टूटते ही घोड़ासहन नहर का पानी तेज बहाव के साथ सीधे जयमंगलापुर सरेह में प्रवेश कर गया। देखते ही देखते करीब 200 बीघा से अधिक क्षेत्र में लगी धान सहित अन्य खड़ी फसलें जलमग्न हो गईं। किसानों के अनुसार अचानक पानी भर जाने से भारी कृषि क्षति की आशंका है।

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सड़क ध्वस्त होने से पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण के बीच इस मार्ग से आने-जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई छोटे-बड़े वाहन रास्ते में ही फंस गए, जबकि लोगों को वैकल्पिक मार्ग सैनिक रोड का सहारा लेना पड़ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर जुट गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से नहर के पानी के बहाव को तत्काल नियंत्रित करने, क्षतिग्रस्त सड़क की शीघ्र मरम्मत कराने तथा प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। सिसवा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष चंचल राय ने बताया कि सोमवार को दिन में पानी रिसने कि सूचना नहर विभाग के इंजीनियरों को ग्रामीणों ने दी थी।परन्तु उसे संज्ञान में न लेने के फलस्वरूप लापरवाही के कारण हादसा हो गया, जिससे किसानों को भारी क्षति हुयी है। नहर विभाग व सड़क निर्माण कम्पनी की ओर से सड़क टूटने के कारणों की जांच व टूटान भरने और क्षति का आकलन किए जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं, नहर के तेज बहाव को देखते हुए आसपास के गांवों के लोगों में भी चिंता का माहौल बना हुआ है।

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