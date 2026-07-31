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Motihari News: भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब सहित एक धंधेबाज को पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: तुरकौलिया पुलिस ने शराब के खिलाफ अभियान के तहत अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया है। उसके घर से 42 पीस अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने तीन अन्य गैर-जमानती वारंटियों को भी धरा है। थानाध्यक्ष ने शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने का आश्वासन दिया।

Motihari News: भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब सहित एक धंधेबाज को पकड़ा

Motihari News: तुरकौलिया।तुरकौलिया थाना पुलिस ने शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया है।

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छापेमारी की कार्रवाई

पुलिस ने तुरकौलिया बाजार निवासी अरविंद कुमार के घर पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई। थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान अरविंद कुमार को मौके से 42 पीस ऑफिसर च्वाइस फ्रूटी अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद शराब को जब्त कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।इसके अलावा पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर तीन गैर-जमानती वारंटियों को भी गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे और इनके विरुद्ध न्यायालय से वारंट निर्गत था।वारंटियों में माधोपुर कटहरिया निवासी शेख इम्तियाज, मठवा निवासी राजेंद्र सिंह और परशुरामपुर निवासी मोहम्मद ताहिर शामिल हैं।

न्यायिक हिरासत में भेजना

पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। थानाध्यक्ष ने कहा कि जिले में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, वहीं पुलिस की सक्रियता को लेकर स्थानीय लोगों में विश्वास भी बढ़ा है।

FAQs

तुरकौलिया पुलिस ने किसे गिरफ्तार किया?
तुरकौलिया पुलिस ने अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया है।
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