Motihari News: भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब सहित एक धंधेबाज को पकड़ा

छापेमारी की कार्रवाई

पुलिस ने तुरकौलिया बाजार निवासी अरविंद कुमार के घर पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई। थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान अरविंद कुमार को मौके से 42 पीस ऑफिसर च्वाइस फ्रूटी अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद शराब को जब्त कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।इसके अलावा पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर तीन गैर-जमानती वारंटियों को भी गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे और इनके विरुद्ध न्यायालय से वारंट निर्गत था।वारंटियों में माधोपुर कटहरिया निवासी शेख इम्तियाज, मठवा निवासी राजेंद्र सिंह और परशुरामपुर निवासी मोहम्मद ताहिर शामिल हैं।