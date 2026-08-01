Motihari News: गिरफ्तार बदमाश नेपाल से जाली नोट की खेप मंगाकर करते थे ठगी
Motihari News: मोतिहारी में जाली नोट की तस्करी के मामले में 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी प्रमुखता बिदुर सहनी है, जो नेपाल से जाली नोट लाकर ठगी का कारोबार करते थे। पुलिस ने आरोपितों के पास से नकली नोट, असली नोट, व्यूय वस्तुएं और हथियार बरामद किए हैं।
Motihari News: मोतिहारी, निसं। जाली नोट की तस्करी मामले में गिरफ्तार बदमाशों ने अहम खुलासा किया है। पूछताछ में गिरफ्तार बदमाशों ने खुलासा किया है कि वे नेपाल से जाली नोट की खेप लाकर जिले व जिले के बाहर ठगी का कारोबार करते हैं। जाली नोट व नोट के आकार के कागज के बंडल के उपर व नीचे असली नोट लगाकर लोगों को ठगते थे। इसके लिए वह भीड़-भाड़ वाले इलाके में बुजुर्गों व महिलाओं को लालच देकर अपना निशाना बनाते थे। असली नोट लेकर जाली नोट का बंडल या कागज के आकार के नोट का बंडल थमा देते थे। जबतक लोग समझ पाते वे वहां से निकल जाते थे। इससे हुई मोटी कमाई से मौज-मस्ती व नशा करते थे। इस गिरोह का मास्टर माइंड बर्खास्त बीएमपी जवान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़हरवा गांव निवासी बिदुर सहनी है। वह संगठित गिरोह बनाकर जाली नोट की तस्करी व ठगी का काम करता था। इसकी जानकारी सदर-2 डीएसपी जितेश पाण्डेय ने दी। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बासमनपुर वार्ड 11 निवासी कुंदन कुमार के घर अंदर बेड के नीचे से एक देसी कट्टा व एक कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ के बाद जाली नोट तस्करी मामले में गिरफ्तार सभी 9 आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है。
क्या है मामला:
बदमाशों को मुफस्सिल थाना की पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार बदमाशों में भोजपुर जिला के साहपुर थाना क्षेत्र के सुहिया गांव निवासी आकाश कुमार व प्रदीप कुमार जायसवाल, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़हरवा गांव निवासी बिदुर सहनी, अरविंद कुमार, बासमनपुर गांव निवासी राम प्रवेश भगत, कुंदन कुमार, चंदेश्वर गिरि, अनिल ठाकुर व अमिरी पंडित शामिल है।
गिरफ्तार बदमाशों के पास से बरामद चीजें:
गिरफ्तार बदमाशों के पास से 34000 नकदी, 500 के नोट के समान चिल्ड्रेन बैंक ऑफ इंडिया अंकित कुल जाली नोट 4 लाख रुपए, 200 के नोट के आकार के सादे कागज 1500 रुपए, 100 के नोट के आकार के सादे कागज 600, एक देसी कट्टा, एक कारतूस, 8 मोबाइल, 3 बाइक, वर्दी का पैंट 3, वर्दी का शर्ट 2 तथा वर्दी का बेल्ट 1 बरामद हुआ था।
सामान्य प्रश्न
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