Motihari News: गिरफ्तार बदमाश नेपाल से जाली नोट की खेप मंगाकर करते थे ठगी

Motihari News: मोतिहारी, निसं। जाली नोट की तस्करी मामले में गिरफ्तार बदमाशों ने अहम खुलासा किया है। पूछताछ में गिरफ्तार बदमाशों ने खुलासा किया है कि वे नेपाल से जाली नोट की खेप लाकर जिले व जिले के बाहर ठगी का कारोबार करते हैं। जाली नोट व नोट के आकार के कागज के बंडल के उपर व नीचे असली नोट लगाकर लोगों को ठगते थे। इसके लिए वह भीड़-भाड़ वाले इलाके में बुजुर्गों व महिलाओं को लालच देकर अपना निशाना बनाते थे। असली नोट लेकर जाली नोट का बंडल या कागज के आकार के नोट का बंडल थमा देते थे। जबतक लोग समझ पाते वे वहां से निकल जाते थे। इससे हुई मोटी कमाई से मौज-मस्ती व नशा करते थे। इस गिरोह का मास्टर माइंड बर्खास्त बीएमपी जवान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़हरवा गांव निवासी बिदुर सहनी है। वह संगठित गिरोह बनाकर जाली नोट की तस्करी व ठगी का काम करता था। इसकी जानकारी सदर-2 डीएसपी जितेश पाण्डेय ने दी। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बासमनपुर वार्ड 11 निवासी कुंदन कुमार के घर अंदर बेड के नीचे से एक देसी कट्टा व एक कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ के बाद जाली नोट तस्करी मामले में गिरफ्तार सभी 9 आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है。