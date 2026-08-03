Motihari News: पुरानी बाजार में होने वाली महावीरी झंडे को हुई बैठक
Motihari News: मधुबन में नागपंचमी के अवसर पर महावीरी अखाड़ा की तैयारियों के लिए श्रीराम जानकी मंदिर परिसर में बैठक आयोजित की गई। इसमें पिछले वर्ष की समीक्षा की गई और इस वर्ष के आयोजन को भव्य तथा सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करने का निर्णय लिया गया। नई कमेटी का गठन भी किया गया।
Motihari News: मधुबन,एसं। नागपंचमी पर पुरानी बाजार महावीरी अखाड़ा में होने वाले महावीरी झंडा की तैयारियों को लेकर पुरानी बाजार स्थित श्रीरामजानकी मंदिर परिसर में महावीरी अखाड़ा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समाजसेवी सुरेश प्रसाद ने की। बैठक में पिछले वर्ष आयोजित महावीरी झंडा की समीक्षा की गई। इसके बाद इस वर्ष के आयोजन को और अधिक भव्य, आकर्षक एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इस दौरान नई कमेटी का भी गठन किया गया।नई कमेटी में विजय प्रकाश को पुनःअध्यक्ष, त्रिपुरारी गुप्ता उपाध्यक्ष, अनिल कुमार को कोषाध्यक्ष, नितेश जिंदल सचिव तथा प्रवीण कुमार गुप्ता को उपसचिव चुना गया।वहीं
मुख्य सलाहकार मंडल में सुरेश प्रसाद, दिनेश प्रसाद उर्फ मुन्ना महाजन, एस.के. दास, लक्ष्मण गुप्ता एवं दीपक कुमार को शामिल किया गया। सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सामूहिक सहयोग का संकल्प लिया गया।
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