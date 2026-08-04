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Motihari News: जनसहयोग से जर्जर सड़क की मरम्मत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: तुरकौलिया के वार्ड संख्या 30 के नागरिक नाराज हैं क्योंकि नगर निगम बनने के चार साल बाद भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली हैं। स्थानीय लोगों ने खुद ही सड़क की मरम्मत शुरू कर दी है। सड़क निर्माण की मांग कई बार की गई, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई। वार्ड पार्षद ने कहा कि निर्माण योजना स्वीकृत हो चुकी है।

Motihari News: जनसहयोग से जर्जर सड़क की मरम्मत

Motihari News: तुरकौलिया,निसं । नगर निगम बनने के चार साल बाद भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज वार्ड संख्या 30 के लोगों ने प्रशासन का इंतजार छोड़ खुद ही जर्जर सड़क की मरम्मत शुरू कर दी है। लक्ष्मीपुर डाइवर्सन के समीप अपना आशियाना मार्केट के बगल से गुजरने वाली करीब 1500 फीट लंबी सड़क पर स्थानीय लोग जनसहयोग से मिट्टी और राबिश डालकर गड्ढे भर रहे हैं, ताकि राहगीरों को आने-जाने में परेशानी न हो। लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण की मांग कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। बरसात के दिनों में सड़क पर कीचड़ और जलजमाव के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है।

स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ती है। दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। ग्रामीण फूल महम्मद, नेसार महम्मद, शेख मजीद, शेख अजुब, साहेबजान अंसारी, आलम मियां, निजामुद्दीन अंसारी, जाकिर मियां, इम्तेयाज मियां, मुमताज आलम, शेख फिरोज, बब्लू खान, पप्पू खान, शेख अतिउल्लाह, मोलबी मियां, भोला मियां, अलिहशन मियां और अली खान सहित कई लोगों ने बताया कि नगर निगम बनने के बाद सड़क के पक्कीकरण की उम्मीद जगी थी, लेकिन चार साल बाद भी हालात जस के तस हैं।वार्ड पार्षद भरत यादव ने बताया कि सड़क निर्माण की योजना स्वीकृत हो चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

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