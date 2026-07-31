Motihari News: 5 करोड़ के गबन में 14 पूर्व पैक्स अध्यक्षों पर गिरफ्तारी की तलवार
Motihari News: मोतिहारी, हिसं। बैंक से लोन लेकर चुकता नहीं करने वाले 14 पूर्व पैक्स अध्यक्षों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गयी है। इन पर 4 करोड़ 74 लाख 10 हजार 61 रुपये गबन का आरोप है। सहकारिता विभाग ने रुपये वापस नहीं करने पर मामले दायर किए थे।
Motihari News: मोतिहारी, हिसं। बैंक से लोन लेकर चुकता नहीं करने वाले पूर्व पैक्स अध्यक्षों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गयी है। प्रखंडों के 14 पूर्व पैक्स अध्यक्षों पर 4 करोड़ 74 लाख 10 हजार 61 रुपये गबन के आरोप में जिला नीलाम पत्र वाद शाखा ने गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया है। गिरफ्तारी वारंट को संबंधित थानों में जिला नीलाम पत्र शाखा के द्वारा भेजा गया है।
पूर्व पैक्स अध्यक्षों पर आरोप
सहकारिता विभाग के द्वारा रुपये नहीं वापस करने पर जिला नीलाम पत्र शाखा में वाद दायर कराया था। इसमें पूर्व पैक्स अध्यक्षों पर बैंक की लोन राशि वापस नहीं करने व धान गबन का मामला शामिल है। सहकारिता विभाग ने वर्ष 2017-18 व 2024-25 में वाद दायर कराया था। इन पूर्व पैक्स अध्यक्षों पर लगा है गबन का आरोप: मोतिहारी पतौरा के रामबाबू कुशवाहा पर 11 लाख 60 हजार 140 रुपये, तेतरिया के रामबाबू यादव 64 लाख 24 हजार 44 रुपये, हरसिद्धि जागापाकड़ के पिंटू गिरि 34 लाख 25 हजार 95 रुपये, पलनवा सुखी सेमरा के ब्रजेश कुमार 10 लाख 93 हजार 748 रुपये, मोतिहारी मुफस्सिल के कोदई प्रसाद 31 लाख 39 हजार 796 रुपये, बंजरिया फुलवार के विनोद कुमार 25 लाख 34 हजार 618 रुपये, रामगमढ़वा के नंदकिशोर राय 8.30 लाख रुपये, मेहसी महमदा के जितेन्द्र कुमार 18 लाख 43 हजार 884 रुपये, पिपरा जमुनिया के अनिल कुमार सिंह 51 लाख 35 हजार 276 रुपये, पकड़ीदीक्षित के मनोज कुमार 9 लाख 25 हजार 243 रुपये, मधुबनी पूर्वी के सुनिल कुमार शर्मा 54 लाख 15 हजार 226 रुपये, बरियरिया टोला के ईश्वरदयाल सिंह 7.80 लाख रुपये, मननपुर गोविंदगंज के मदन चौबे 30 लाख 64 हजार 463 रुपये व लौरिया के सुजय कुमार पांडेय पर 17 लाख 94 हजार 131 रुपये बकाया है। उक्त लोगों के विरूद्ध राशि वापसी के लिए कार्रवाई की गयी है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।