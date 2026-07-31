Motihari News: 5 करोड़ के गबन में 14 पूर्व पैक्स अध्यक्षों पर गिरफ्तारी की तलवार

पूर्व पैक्स अध्यक्षों पर आरोप

सहकारिता विभाग के द्वारा रुपये नहीं वापस करने पर जिला नीलाम पत्र शाखा में वाद दायर कराया था। इसमें पूर्व पैक्स अध्यक्षों पर बैंक की लोन राशि वापस नहीं करने व धान गबन का मामला शामिल है। सहकारिता विभाग ने वर्ष 2017-18 व 2024-25 में वाद दायर कराया था। इन पूर्व पैक्स अध्यक्षों पर लगा है गबन का आरोप: मोतिहारी पतौरा के रामबाबू कुशवाहा पर 11 लाख 60 हजार 140 रुपये, तेतरिया के रामबाबू यादव 64 लाख 24 हजार 44 रुपये, हरसिद्धि जागापाकड़ के पिंटू गिरि 34 लाख 25 हजार 95 रुपये, पलनवा सुखी सेमरा के ब्रजेश कुमार 10 लाख 93 हजार 748 रुपये, मोतिहारी मुफस्सिल के कोदई प्रसाद 31 लाख 39 हजार 796 रुपये, बंजरिया फुलवार के विनोद कुमार 25 लाख 34 हजार 618 रुपये, रामगमढ़वा के नंदकिशोर राय 8.30 लाख रुपये, मेहसी महमदा के जितेन्द्र कुमार 18 लाख 43 हजार 884 रुपये, पिपरा जमुनिया के अनिल कुमार सिंह 51 लाख 35 हजार 276 रुपये, पकड़ीदीक्षित के मनोज कुमार 9 लाख 25 हजार 243 रुपये, मधुबनी पूर्वी के सुनिल कुमार शर्मा 54 लाख 15 हजार 226 रुपये, बरियरिया टोला के ईश्वरदयाल सिंह 7.80 लाख रुपये, मननपुर गोविंदगंज के मदन चौबे 30 लाख 64 हजार 463 रुपये व लौरिया के सुजय कुमार पांडेय पर 17 लाख 94 हजार 131 रुपये बकाया है। उक्त लोगों के विरूद्ध राशि वापसी के लिए कार्रवाई की गयी है।