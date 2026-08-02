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Motihari News: परिचर्चा : प्रेमचंद ने हिन्दी साहित्य को दिया आयाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: घोड़ासहन में जेएलएनएम कॉलेज में मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर उनके साहित्य विषयक परिचर्चा का आयोजन हुआ। प्राचार्य डॉ. रवि कुमार ने कहा कि प्रेमचंद ने महिलाओं की समस्याओं को उजागर किया। विशेषज्ञों ने बताया कि उनकी रचनाएं कालजयी हैं। कार्यक्रम में उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया गया।

Motihari News: परिचर्चा : प्रेमचंद ने हिन्दी साहित्य को दिया आयाम

Motihari News: घोड़ासहन,निज प्रतिनिधि। मुंशी प्रेमचन्द की जयंती समारोह पर स्थानीय जेएलएनएम कॉलेज में वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद का साहित्य विषयक परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य डॉ. रवि कुमार के द्वारा किया गया। प्राचार्य ने कहा कि अपने लेखन के माध्यम से प्रेमचंद ने महिलाओं की सामाजिक दशा और उनकी समस्याओं को आमलोगों के समक्ष प्रस्तुत कर जागरूक करने का सार्थक प्रयास किया। डॉ. ब्रजेश कुमार राय ने कहा कि प्रेमचन्द की रचनाएं कालजयी हैं और उन्होंने हिन्दी साहित्य को नवीन आयाम प्रदान किया है। डॉ. यशवंत राय बलवंत ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य आम आदमी का साहित्य है जिसमें जीवन के विभिन्न विमर्शों का यथार्थ चित्रण है।

परिचर्चा में उत्कृष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रथम,द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त क्रमश: गुंजा कुमारी,राहत परवीन व सोलंकी कुमारी को पुरस्कृत किया गया।

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