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Motihari News: ठनका गिरने से महिला झुलसी

By Hindustan | Bureau
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Motihari News: ढाका थाना क्षेत्र के चंदनबारा गांव में ठनका गिरने से महिला सकीला खातून झुलस गई। वह बारिश के दौरान खेत में काम कर रही थी। ठनका गिरने से गंभीर रूप से झुलसने के बाद स्थानीय लोगों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उसका इलाज चल रहा है।

Motihari News: ठनका गिरने से महिला झुलसी

Motihari News: सिकरहना। ढाका थाना क्षेत्र के चंदनबारा गांव में रविवार की सुबह ठनका गिरने से एक महिला झुलस गयी। जख्मी महिला स्व. भोला मियां की पत्नी सकीला खातून है। इसकी पुष्टि करते हुए स्थानीय मुखिया मो. जईमुर्रहमान ने बताया कि महिला बारिश के दौरान काम करने के लिए खेत में गयी थी। उसी समय उसके बगल में ठनका गिरा, जिससे वह झुलस गयी। लोगों ने यह देखा तो उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में ले गये, जहां उसका इलाज चल रहा है।

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